Страна на убыль: Украина теряет население

Госслужба статистики Украина опубликовала данные о численности населения страны. Цифра с января по май 2020 года сократилась на 116 700 человек.

Украинский политолог Александр Семченко заявил НСН, что страна постоянно теряет людей, а в нынешнем году печальную статистику усугубит пандемия COVID-19.

«Это стандартная для Украины ситуация с 1993 года, плюс-минус каждый год, максимум, что я помню, это убыль на 400 тысяч человек. Факторы тому способствуют различные: социальные, психологические, общая тенденция просматривается на уменьшение населения. Так что сказать, что это что-то особенное, я не могу», - отметил собеседник НСН.