Страна на убыль: Украина теряет население
Политолог Александр Семченко в беседе с НСН предположил, что в нынешнем году печальную статистику усугубит пандемия COVID-19.
Госслужба статистики Украина опубликовала данные о численности населения страны. Цифра с января по май 2020 года сократилась на 116 700 человек.
Украинский политолог Александр Семченко заявил НСН, что страна постоянно теряет людей, а в нынешнем году печальную статистику усугубит пандемия COVID-19.
«Это стандартная для Украины ситуация с 1993 года, плюс-минус каждый год, максимум, что я помню, это убыль на 400 тысяч человек. Факторы тому способствуют различные: социальные, психологические, общая тенденция просматривается на уменьшение населения. Так что сказать, что это что-то особенное, я не могу», - отметил собеседник НСН.
По данным ведомства, 1 июня на Украине проживали 41 785 800 человек. За пять месяцев в стране родились почти 116 тысяч детей, естественная убыль населения составила 124 тысячи человек. Показатель рождаемости в республике все еще остается низким — 48 новорожденных на 100 умерших.
«Думаю, что это связано с той истерией, которая развернулась вокруг коронавируса. Инфекция напугала, люди были в шоке, который, как известно, ослабляет иммунитет. И те люди, которые могли бы жить, увы, больше не живут», - резюмировал Александр Семченко.
Демографы бьют тревогу. Если ситуация в ближайшее время не начнет меняться кардинально, то к 2050 году в стране будут проживать только 30 млн украинцев, а через 180 лет они могут исчезнуть вовсе.
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