Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Хинштейном
12 декабря 202421:29
Прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры, сообщает РИА Новости.
Во время прямого эфира ведущая сообщила, что жители региона не могут дозвониться. По словам технической группы, эта ситуация связана с хакерской атакой, происходящей в данный момент.
Специалисты уже работают над устранением проблемы, пишет агентство.
Ведущая добавила, что ответы на вопросы, которые не удастся озвучить в эфире, будут предоставлены в письменной форме, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области
- Актер театра «СамАрт» Владимир Зимников скончался на 75-м году жизни
- Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года
- Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Хинштейном
- Пожар на складе в Новосибирске охватил три тысячи квадратных метров
- Центробанк перенес сроки выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей
- СМИ: Трамп пока не определился с планом по Украине
- Экс-губернатора Рязанской области Любимова отправили в СИЗО по делу о взятке
- СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах
- Москалькова сообщила о договоренности с Украиной по посылкам для пленных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru