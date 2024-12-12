Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Хинштейном

Прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры, сообщает РИА Новости.

Во время прямого эфира ведущая сообщила, что жители региона не могут дозвониться. По словам технической группы, эта ситуация связана с хакерской атакой, происходящей в данный момент.

Хинштейн считает, что все члены курского правительства должны вести страницы в соцсетях

Специалисты уже работают над устранением проблемы, пишет агентство.

Ведущая добавила, что ответы на вопросы, которые не удастся озвучить в эфире, будут предоставлены в письменной форме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ХакерыАлександр Хинштейн

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