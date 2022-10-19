Хинштейн призвал нанести удары по IT-инфраструктуре Украины

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал нанести удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины. Об этом он заявил на форуме цифровой трансформации безопасности государства «Цифротех», передает РИА Новости.

По его словам, IT-технологии помогают в введении гибридной войны, поэтому важно разрушить систему управления в этой области.