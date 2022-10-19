Хинштейн призвал нанести удары по IT-инфраструктуре Украины

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал нанести удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины. Об этом он заявил на форуме цифровой трансформации безопасности государства «Цифротех», передает РИА Новости.

По его словам, IT-технологии помогают в введении гибридной войны, поэтому важно разрушить систему управления в этой области.

Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры

При этом депутат отметил, что не призывает разрушать ресурсы и инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность людей.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об обстреле объекта энергообеспечения в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииГосдумаУкраина
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