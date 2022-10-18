Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждены два объекта критической инфраструктуры.

«В результате ракетных обстрелов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Ограничено предоставление услуг электро - и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы», - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об обстреле объекта энергообеспечения в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:Военная ОперацияКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры