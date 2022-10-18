Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждены два объекта критической инфраструктуры.
«В результате ракетных обстрелов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Ограничено предоставление услуг электро - и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы», - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об обстреле объекта энергообеспечения в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Правительство изменило требование по числу сотрудников в компаниях, чьих сотрудников мобилизовали
- Песков: Решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется
- Зеленский: С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены
- Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи под Курском
- Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России
- Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры
- СМИ: Евросоюз не хочет ограничивать цены на российский газ
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции
- Космонавт Артемьев сбил пешехода
- Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru