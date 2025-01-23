Трамп снова заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения Украины

Президент США Дональд Трамп снова выразил желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает NBC News.

Трамп отметил, что его инициатива связана не с экономическими вопросами, а с необходимостью остановить человеческие потери. Он подчеркнул, что миллионы жизней оказываются под угрозой.