Трамп снова заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения Украины
Президент США Дональд Трамп снова выразил желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает NBC News.
Трамп отметил, что его инициатива связана не с экономическими вопросами, а с необходимостью остановить человеческие потери. Он подчеркнул, что миллионы жизней оказываются под угрозой.
После инаугурации 20 января Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным. На следующий день сообщил, что контакты с российской стороной уже ведутся, но дата возможной встречи пока не определена.
Комментируя эти заявления, в Кремле сообщили, что подготовка телефонного разговора между лидерами еще не началась. Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном, включая вопросы стратегической стабильности и ситуацию на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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