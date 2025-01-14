Кандидат в главы Пентагона Хегсет призвал к активному сдерживанию России

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости усиления мер по сдерживанию России. Об этом он сообщил в ходе слушаний в сенате, где рассматривалась его кандидатура.

Хегсет подчеркнул, что Москва предпринимает действия для расширения своего влияния, которые, по его словам, угрожают жизненно важным национальным интересам США.

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В ответ на это Вашингтон должен активно противодействовать подобным попыткам, добавил кандидат.

Пит Хегсет — американский журналист, военный и политический комментатор, ветеран войн в Ираке и Афганистане. В ноябре 2024 года избранный президент Дональд Трамп выдвинул его кандидатом на пост министра обороны. 14 января 2025 года в сенате начались слушания по его утверждению, передает «Радиоточка НСН».

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