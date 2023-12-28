ГУР назвало слова Буданова о захвате Крыма «информационной борьбой»
Прежние заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о вторжении в Крым являлись элементом информационной борьбы, заявил представитель ведомства Андрей Юсов. Его слова приводит телеканал «Общественное».
«Информация от военно-политического руководства - также инструмент влияния», - сказал он.
Юсов признал, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Крым. Сведения Украине предоставляют западные партнеры, добавил представитель ГУР.
Ранее Буданов утверждал, что летом 2023 года Украины вернет Крым силовым путем. Позже он заявил о необходимости перенести боевые действия на территорию России.
Басманный районный суд Москвы 25 декабря второй раз заочно арестовал Буданова, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru