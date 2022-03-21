Утечка аммиака произошла на химзаводе в Сумах
Утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром» в украинских Сумах. Об этом заявил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.
«В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что угрозы для Сум нет, воздушные массы движутся в сторону от города, пишет РИА ФАН. На месте происшествия работают аварийные бригады.
При этом ранее Минобороны РФ заявляло, что националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах и готовят провокацию, напоминает РЕН ТВ. По данным ведомства, нацбаты планировали массовое отравление жителей Сумской области в случае входа в город российских военных.
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