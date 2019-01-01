Гройсман анонсировал создание новой партии

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную раду им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с хорошей репутацией, передает «Интерфакс».

Гройсман добавил, что до очередных парламентских выборов необходимо изменить избирательную систему.

27 ноября 2014 года Владимир Гройсман был избран председателем Верховной Рады Украины. 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию. В 2015 году создал политическую партию «Винницкая Европейская Стратегия».

На фоне острого правительственного кризиса на Украине с февраля 2016 года, в марте глава Администрации президента Украины Борис Ложкин назвал Владимира Гройсмана в числе кандидатов на пост премьер-министра. 14 апреля 2016 года Верховная рада одним постановлением приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначила вместо него Владимира Гройсмана.

