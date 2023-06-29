Грета Тунберг встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским

Тунберг находится на Украине в составе международной группы по экологическим последствиям войны, в которую входят экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европарламента Хайди Хаутала и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

Во время встречи Тунберг пообещала, что будет привлекать активистов к диалогу, во время которого будут обсуждаться основные задачи группы. Сообщается, что стороны успели обсудить последствия подрыва Каховской ГЭС.

Ранее американские СМИ сообщили о прибытии в Киев кандидата в президенты США Майка Пенса. NBC News сообщили, что он провел встречу с Зеленским, а также посетил несколько городов, в том числе Ирпень и Бучу.