Грета Тунберг встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским
Шведская экоактивистка Грета Тунберг встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила его пресс-служба.
Тунберг находится на Украине в составе международной группы по экологическим последствиям войны, в которую входят экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европарламента Хайди Хаутала и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.
Во время встречи Тунберг пообещала, что будет привлекать активистов к диалогу, во время которого будут обсуждаться основные задачи группы. Сообщается, что стороны успели обсудить последствия подрыва Каховской ГЭС.
Ранее американские СМИ сообщили о прибытии в Киев кандидата в президенты США Майка Пенса. NBC News сообщили, что он провел встречу с Зеленским, а также посетил несколько городов, в том числе Ирпень и Бучу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru