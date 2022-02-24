Генерал Куликов: Операция на Донбассе не будет долгой
Российская военная операция на Донбассе не будет длительной. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на бывшего главу МВД РФ, экс-зампреда правительства, генерала армии Анатолия Куликова.
По его мнению, с военно-технической точки зрения операция подготовлена грамотно. Генерал заявил, что российские войска выйдут к административным границам ДНР и ЛНР 2014 года. Куликов рассказал, что в операции участвуют профессионалы: генералы и офицеры, прошедшие боевую подготовку на Кавказе и в Сирии.
При этом он подчеркнул необходимость постоянного информирования населения со стороны Генштаба.
Генерал считает, что военная операция не продлится долго, и после ее завершения Украина останется дружественным или нейтральным государством для России. По его словам, Запад РФ ответит только санкциями.
Куликов также отметил, что украинские военные уже начали «выполнять рекомендации» Владимира Путина, поэтому покидают подразделения, и просят об открытии гуманитарных коридоров.
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