Генерал Куликов: Операция на Донбассе не будет долгой

Российская военная операция на Донбассе не будет длительной. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на бывшего главу МВД РФ, экс-зампреда правительства, генерала армии Анатолия Куликова.

По его мнению, с военно-технической точки зрения операция подготовлена грамотно. Генерал заявил, что российские войска выйдут к административным границам ДНР и ЛНР 2014 года. Куликов рассказал, что в операции участвуют профессионалы: генералы и офицеры, прошедшие боевую подготовку на Кавказе и в Сирии.

При этом он подчеркнул необходимость постоянного информирования населения со стороны Генштаба.