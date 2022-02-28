Небензя: Заявления об ударах по мирным объектам на Украине – вранье
Заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине является враньем, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.
«Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине», — сказал он.
Небензя отметил, что армия России не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты.
Ранее постпред сообщил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут выполнены достаточно скоро. Дипломат указал, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом.
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