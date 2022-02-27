Путин: Перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Решение принято в ходе встречи Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РИА Новости.

Также российский лидер отметил не только недружественные шаги в экономике, которые предпринимает Запад. Путин обратил внимание на то, что высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что странам НАТО следует посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.

«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих», - сказал Владимир Джабаров.

