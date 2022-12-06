Госдолг Украины с февраля вырос на 45%

Госдолг Украины к ноябрю 2022 года увеличился на 45% с 24 февраля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП.

В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь

Депутат рассказал, что по данным на 1 ноября сумма долга составила 93,5 миллиарда долларов.

Ранее польское издание Kresy обвинило Украину во лжи о «выплаченном долге» за военную помощь Варшавы. Об этом написал обозреватель Kresy Марек Троян. В материале отмечается, что Варшава потратила на помощь Киеву более 3 млрд евро. Еще 8,36 млрд ушло на содержание украинских беженцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгУкраина
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