Госдолг Украины с февраля вырос на 45%
Госдолг Украины к ноябрю 2022 года увеличился на 45% с 24 февраля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП.
Депутат рассказал, что по данным на 1 ноября сумма долга составила 93,5 миллиарда долларов.
Ранее польское издание Kresy обвинило Украину во лжи о «выплаченном долге» за военную помощь Варшавы. Об этом написал обозреватель Kresy Марек Троян. В материале отмечается, что Варшава потратила на помощь Киеву более 3 млрд евро. Еще 8,36 млрд ушло на содержание украинских беженцев.
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