Госдеп: отказ Зеленского от выборов соответствует конституции

По его словам, подобные действия президента не противоречат основного закона страны. «Мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет», — отметил он.

Зеленский считает, что выборы на Украине сейчас «не ко времени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

