Госдеп: отказ Зеленского от выборов соответствует конституции
8 ноября 202300:01
В США считают, что решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от проведения выборов соответствует конституции Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы пресс-службы Госдепа Веданта Пателя.
По его словам, подобные действия президента не противоречат основного закона страны. «Мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет», — отметил он.
Зеленский считает, что выборы на Украине сейчас «не ко времени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru