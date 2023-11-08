Госдеп: отказ Зеленского от выборов соответствует конституции

В США считают, что решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от проведения выборов соответствует конституции Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы пресс-службы Госдепа Веданта Пателя.

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По его словам, подобные действия президента не противоречат основного закона страны. «Мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет», — отметил он.

Зеленский считает, что выборы на Украине сейчас «не ко времени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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