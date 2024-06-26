Госдеп США подтвердил смерть своего госслужащего в Киеве

Сотрудник посольства в Киеве скончался от естественных причин. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Тело атташе посольства США было обнаружено 25 июня в номере гостиницы Hilton в Киеве. По данным издания «Страна», американский госслужащий прибыл на Украину за десять дней до этого инцидента.

СМИ: Тело атташе посольства США нашли в Киеве в гостинице Hilton

Источник в правоохранительных органах уточнял, что на теле не было обнаружено признаков насилия.

Предполагается, что мужчина страдал от повышенного уровня холестерина, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры