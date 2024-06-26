Госдеп США подтвердил смерть своего госслужащего в Киеве
26 июня 202423:21
Сотрудник посольства в Киеве скончался от естественных причин. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
Тело атташе посольства США было обнаружено 25 июня в номере гостиницы Hilton в Киеве. По данным издания «Страна», американский госслужащий прибыл на Украину за десять дней до этого инцидента.
Источник в правоохранительных органах уточнял, что на теле не было обнаружено признаков насилия.
Предполагается, что мужчина страдал от повышенного уровня холестерина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru