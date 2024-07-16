Госдеп США отверг предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по устранению первопричин кризиса на Украине, указав, что США считают, будто РФ не представляет угрозу.

По его мнению, заявление Лаврова содержит «проблему в формулировке», поскольку, по словам Миллера, никто в Европе не видит Россию как угрозу.