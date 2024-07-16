Госдеп США отверг предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по устранению первопричин кризиса на Украине, указав, что США считают, будто РФ не представляет угрозу.
По его мнению, заявление Лаврова содержит «проблему в формулировке», поскольку, по словам Миллера, никто в Европе не видит Россию как угрозу.
Американский дипломат отметил, что то, что Россия считает угрозой, по его мнению, на самом деле представляет собой демократические процессы.
Представитель Госдепа добавил, что никакой угрозы лишить Россию ее территориальной целостности. Миллер подчеркнул, что США отвергают такое видение ситуации и будут продолжать сотрудничество с украинскими партнерами для достижения дипломатического урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Призвавших остановить конфликт украинских блогеров добавили в базу «Миротворца»
- Лавров проводит переговоры со швейцарским коллегой в штаб-квартире ООН
- Веерные отключения электроэнергии коснулись части Запорожской области
- Госдеп США отверг предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине
- ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
- Пентагон продолжит военное сотрудничество с Грузией
- Временные отключения света затронули 40% энергосистемы Краснодара
- СМИ: разведка США получила данные о том, что Иран планировал устранить Трампа
- Порошенко раскритиковал власти Украины из-за нехватки электрогенерации
- Медведчук в письме Трампу допустил украинский след в покушении на него
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru