Госдеп США отверг предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по устранению первопричин кризиса на Украине, указав, что США считают, будто РФ не представляет угрозу.

По его мнению, заявление Лаврова содержит «проблему в формулировке», поскольку, по словам Миллера, никто в Европе не видит Россию как угрозу.

Лавров считает, что Запад не хочет, чтобы Украина прекращала конфликт

Американский дипломат отметил, что то, что Россия считает угрозой, по его мнению, на самом деле представляет собой демократические процессы.

Представитель Госдепа добавил, что никакой угрозы лишить Россию ее территориальной целостности. Миллер подчеркнул, что США отвергают такое видение ситуации и будут продолжать сотрудничество с украинскими партнерами для достижения дипломатического урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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