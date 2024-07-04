Лавров считает, что Запад не хочет, чтобы Украина прекращала конфликт
4 июля 202400:18
Западные страны не хотят, что Киев прекращал конфликт с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
По словам министра, Украина отказывается от любых переговоров. Дипломат напомнил, что она сама себе указом украинского президента Владимира Зеленского запретила вести переговоры с Москвой.
Лавров указал, что Россия поддерживает мирные инициативы китайской стороны.
Ранее в Кремле заявили, что Эрдоган не сможет стать посредником в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru