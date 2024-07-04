Лавров считает, что Запад не хочет, чтобы Украина прекращала конфликт

Западные страны не хотят, что Киев прекращал конфликт с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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По словам министра, Украина отказывается от любых переговоров. Дипломат напомнил, что она сама себе указом украинского президента Владимира Зеленского запретила вести переговоры с Москвой.

Лавров указал, что Россия поддерживает мирные инициативы китайской стороны.

Ранее в Кремле заявили, что Эрдоган не сможет стать посредником в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД РФСергей Лавров

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