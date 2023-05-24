Госдеп одобрил продажу Киеву комплекса ПВО NASAMS

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил сделку по продаже Украине передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS. С таким заявлением выступили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

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В рамках сделки Вашингтон передаст Киеву один зенитно-ракетный комплекс и сопутствующее оборудование. Это «послужит целям США в сфере нацбезопасности», заявили в американском военном ведомстве.

Пентагон отметил, что Украине необходимо срочно нарастить вооружения для защиты от воздушных ударов России.

«Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры», - считают в оборонном ведомстве.

Британская газета Express со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что Киев намерен переместить противовоздушные комплексы Patriot после удара российскими ракетами «Кинжал». По данным издания, США и союзники намерены предоставить Украине дополнительные установки ПВО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia
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