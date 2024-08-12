Госдеп не стал комментировать действия ВСУ в Курской области
США продолжают воздерживаться от комментариев по поводу действий ВСУ в Курской области, ограничиваясь общими заявлениями о поддержке Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Веданта Патель.
По его словам, США оставляют комментарии о военных операциях на Украине за украинскими партнерами.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 10 августа режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В первые дни атаки после атаки Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru