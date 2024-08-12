Госдеп не стал комментировать действия ВСУ в Курской области

США продолжают воздерживаться от комментариев по поводу действий ВСУ в Курской области, ограничиваясь общими заявлениями о поддержке Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Веданта Патель.

По его словам, США оставляют комментарии о военных операциях на Украине за украинскими партнерами.