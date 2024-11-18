Госдеп не подтвердил разрешение на удары Украины по РФ дальнобойными ракетами

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что на данный момент ведомство не может подтвердить информацию о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет Украины для ударов по территории России.

Миллер отметил, что у него нет новых обновлений по данной политике и добавил, что в данный момент не может предоставить точной информации по этому вопросу. Он также подчеркнул, что США продолжат корректировать и изменять поддержку Украины в сфере вооружений, когда это будет необходимо.