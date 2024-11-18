Госдеп не подтвердил разрешение на удары Украины по РФ дальнобойными ракетами
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что на данный момент ведомство не может подтвердить информацию о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет Украины для ударов по территории России.
Миллер отметил, что у него нет новых обновлений по данной политике и добавил, что в данный момент не может предоставить точной информации по этому вопросу. Он также подчеркнул, что США продолжат корректировать и изменять поддержку Украины в сфере вооружений, когда это будет необходимо.
Накануне The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что Байден принял это решение на фоне сообщений о появлении северокорейских военных в Курской области.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что администрация США дала разрешение Украине использовать ракеты дальностью до 300 километров для ударов по территории России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru