Госдеп исключил отправку войск США на Украину

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои воинские подразделения на Украину, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

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Миллер прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допустил отправку войск.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила об изменении позиции США по поставкам Украине ракет ATACMS. Уточняется, что вопрос о передаче оперативно-тактических комплексов Киеву могут решить в ближайшие недели, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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