Госдеп исключил отправку войск США на Украину

Миллер прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допустил отправку войск.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила об изменении позиции США по поставкам Украине ракет ATACMS. Уточняется, что вопрос о передаче оперативно-тактических комплексов Киеву могут решить в ближайшие недели, сообщает «Радиоточка НСН».

