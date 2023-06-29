СМИ: Кандидат в президенты США Майк Пенс посетил Киев
Кандидат в президенты США Майк Пенс, ранее занимавший пост американского вице-президента, посетил с частным визитом Киев, сообщает телеканал NBC News.
По данным канала, кроме Киева политик посетил ещё несколько городов, в том числе Ирпень и Бучу. Также он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Всё увиденное мною во время визита лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжать американскую поддержку нашим украинским друзьям и союзникам», - заявил он.
NBC News отмечает, что Майк Пенс стал первым из кандидатов в президенты США, посетившим Украину.
Ранее Пенс официально объявил о своём участии в выборах США в 2024 году, отметив, что в настоящее время «американские ценности находятся как никогда под угрозой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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