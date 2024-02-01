Горсовет Киева предложил убрать имя Чайковского из названия академии
Городской совет Киева поддержал решение убрать имя русского композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины, следует из публикации на официальном сайте столичного горсовета.
С соответствующей просьбой горсовет намерен обратиться в Министерство культуры страны. В сообщении говорится, что все оперы и большинство камерно-вокальной музыки Чайковского составлено на тексты на русском языке.
В январе власти Новомосковска Днепропетровской области Украины приняли решение о переименовании города в Новую Самарь.
Власти подконтрольного Украине Херсона в октябре переименовали улицы, названия которых связаны с Россией. Позже в городе снесли памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому, напоминает «Радиоточка НСН».
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