Горсовет Киева предложил убрать имя Чайковского из названия академии

С соответствующей просьбой горсовет намерен обратиться в Министерство культуры страны. В сообщении говорится, что все оперы и большинство камерно-вокальной музыки Чайковского составлено на тексты на русском языке.

В январе власти Новомосковска Днепропетровской области Украины приняли решение о переименовании города в Новую Самарь.

Власти подконтрольного Украине Херсона в октябре переименовали улицы, названия которых связаны с Россией. Позже в городе снесли памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому, напоминает «Радиоточка НСН».

