Гордон назвал Порошенко выдающимся актером Советского Союза
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» назвал экс-президента страны Петра Порошенко выдающимся актером Советского Союза. Видеозапись размещена на YouTube.
«Петр Алексеевич актер "больших" и "малых", выдающийся. Народный артист Советского Союза. Если бы был СССР, он бы им стал (...). Ему же соврать как нам два пальца... Даже один», — сказал Гордон.
Гордон назвал бывшего украинского лидера «абсолютно завравшимся брехуном», которому нельзя верить.
Ранее Порошенко в интервью телеканалу «Эспрессо» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну в Донбассе за две недели «ценой унижения».
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