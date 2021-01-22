Гордон назвал Порошенко выдающимся актером Советского Союза

«Петр Алексеевич актер "больших" и "малых", выдающийся. Народный артист Советского Союза. Если бы был СССР, он бы им стал (...). Ему же соврать как нам два пальца... Даже один», — сказал Гордон.

Гордон назвал бывшего украинского лидера «абсолютно завравшимся брехуном», которому нельзя верить.

Ранее Порошенко в интервью телеканалу «Эспрессо» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну в Донбассе за две недели «ценой унижения».

