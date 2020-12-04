Порошенко предложил Зеленскому встать на колени перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну в Донбассе за две недели «ценой унижения». Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью телеканалу «Эспрессо».

По словам экс-президента, Зеленский мог бы положить конец конфликту, встав на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Порошенко считает, что для нынешнего украинского лидера «другого способа нет», поскольку обороноспособность страны за последние годы уничтожена.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. После госпереворота жители Донбасса отказались признать новую власть и создали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Киев в ответ начал военную операцию против ДНР и ЛНР.

По данным ООН на январь 2019 года, в результате военных действий погибли около 13 тысяч человек. Урегулированием ситуации в регионе занимается группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.

