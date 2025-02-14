Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что предложенное США Украине соглашение по редкоземельным металлам не содержит каких-либо гарантий безопасности.

Он уточнил, что, по информации от президента Украины Владимира Зеленского, документ не имеет раздела, касающегося обеспечения безопасности.