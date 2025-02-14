Гончаренко: Соглашение с США не содержит гарантий безопасности для Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что предложенное США Украине соглашение по редкоземельным металлам не содержит каких-либо гарантий безопасности.

Он уточнил, что, по информации от президента Украины Владимира Зеленского, документ не имеет раздела, касающегося обеспечения безопасности.

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Гончаренко также отметил, что Зеленский в ходе встречи с сенаторами указал на то, что перед подписанием соглашения принято его внимательно изучать, и в нем не указаны гарантии безопасности.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский добавил, что соглашение касается не вопросов безопасности, а инвестиционной составляющей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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