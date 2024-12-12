Главный флаг Украины сняли из-за сильного ветра

В Киеве сняли главный государственный флаг, установленный у монумента «Родина-мать», в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Киевской городской администрации.

По данным украинского гидрометцентра, в ночь на пятницу и утром в столице ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 метров в секунду.

В Киеве сильный ветер снова порвал самый большой флаг Украины

В администрации отметили, что флаг снимут до стабилизации погодной ситуации.

Во вторник флаг уже демонтировали из-за повреждения полотнища. По информации властей, размер полотна составляет 24 на 16 метров, а высота флагштока достигает почти 90 метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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