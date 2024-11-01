Главного инспектора Минобороны уволили на Украине
1 ноября 202416:43
На Украине уволили с поста главного инспектора Минобороны страны экс-командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
Сообщается, что Воронченко был уволен 31 октября и находится в распоряжении главы оборонного ведомства. Причина кадровых перестановок не называется.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru