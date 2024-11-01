Главного инспектора Минобороны уволили на Украине

Сообщается, что Воронченко был уволен 31 октября и находится в распоряжении главы оборонного ведомства. Причина кадровых перестановок не называется.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

