Главком ВСУ призвал не сеять панику из-за российских войск

По словам Хомчака, действия российских войск «вызваны попыткой в ​​очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество — на единство».

Хомчак уверен, что в нынешней ситуации Украине необходимы «уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин вокруг законодательно определенных возможностей, направленных на защиту государства».

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Генштаб прогнозирует возможные варианты развития обстановки и рассматривает соответствующие пути реагирования.

«Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная нескоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации на Украине», — заявил Хомчак.

Ранее власти ряда украинских городов начали формировать отряды самообороны для отражения «российской агрессии». В частности, глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил набор в отряд добровольцев, который намерен задействовать «в случае полномасштабного вторжения» на Украину.

