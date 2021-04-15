Мэр Ивано-Франковска объявил подготовку к «полномасштабному вторжению» в Украину
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своём Facebook объявил о наборе в отряд добровольцев, который намерен задействовать «в случае полномасштабного вторжения» в Украину.
Формирование добровольческого отряда он поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку.
«Мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», - написал градоначальник.
Марцинкив добавил, что в состав Муниципальной инспекции города входят 36 участников боевых действий, которые являются «опытными людьми» и в случае вторжения «смогут разобраться на фронте».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что при поддержке Запада на Украине развёрнуты центры обучения диверсионно-разведывательных формирований, сообщает RT. Он не исключил, что в будущем выпускники этих центров будут заниматься подготовкой терактов.
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