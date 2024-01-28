Главком ВМС Украины: Киев примет списанные корабли Британии
Флот Украины с радостью бы принял два военных корабля Великобритании, которые Королевскому флоту, возможно, придется досрочно списать из-за нехватки моряков, сообщил телеканалу Sky News командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа.
«Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Их утилизируют или продадут союзникам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru