Глава украинской разведки подтвердил данные США о «сроках военного вторжения» России
По словам руководителя главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, данные его подчиненных о якобы готовящемся вторжении России на Украину совпадают со сведениями американских коллег. Об этом он заявил в интервью Military Times.
«Наши оценки почти такие же, как у американских коллег <...> Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля», — заявил Буданов.
Он также заявил, что в рамках военной операции Россия якобы планирует нанести авиаудары, провести артиллерийские и бронетанковые атаки, а также воздушно-десантные и десантные атаки на востоке страны, в Одессе и Мариуполе.
При этом, по мнению Буданова, российская сторона якобы проводит «серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться». Украинский разведчик обвинил Москву в организации протестов и митингов, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях». Президент страны Владимир Путин назвал утверждения о нагнетании военных сил вблизи Украины алармистскими. Кремль подчеркивал, что не угрожает никому и не намерен нападать на кого бы то ни было. В Москве расценивают появившиеся в западных СМИ сообщения о милитаризации российской границы с Украиной предлогом для увеличения числа военной техники НАТО около российских пределов.
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