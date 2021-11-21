Глава украинской разведки подтвердил данные США о «сроках военного вторжения» России

«Наши оценки почти такие же, как у американских коллег <...> Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля», — заявил Буданов.

Он также заявил, что в рамках военной операции Россия якобы планирует нанести авиаудары, провести артиллерийские и бронетанковые атаки, а также воздушно-десантные и десантные атаки на востоке страны, в Одессе и Мариуполе.

При этом, по мнению Буданова, российская сторона якобы проводит «серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться». Украинский разведчик обвинил Москву в организации протестов и митингов, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях». Президент страны Владимир Путин назвал утверждения о нагнетании военных сил вблизи Украины алармистскими. Кремль подчеркивал, что не угрожает никому и не намерен нападать на кого бы то ни было. В Москве расценивают появившиеся в западных СМИ сообщения о милитаризации российской границы с Украиной предлогом для увеличения числа военной техники НАТО около российских пределов.

