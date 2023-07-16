Глава СНБО Данилов: Украина ожидает от Запада «взрослого поведения»

Власти Украины ожидают от партнеров из западных стран «взрослого поведения» в отношении конфликта с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом пишет ТАСС.

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«Взрослым поведением» является поддержка Западом украинской позиции, объяснил секретарь СНБО. Он назвал оправданной критику президента Владимира Зеленского в адрес НАТО.

«Насчет ситуации, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Я еще раз подчеркиваю: мы находимся в очень сложной ситуации сегодня», - заявил Данилов.

В столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит НАТО. Альянс согласился предоставить Украине членство по упрощенной процедуре, но не обозначил сроки включения страны в состав блока, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
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