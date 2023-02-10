Глава Севастополя объяснил учениями звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пятничная стрельба, испугавшая жителей города, связана с плановыми учениями российских военных.

«Вижу вопросы на счет звуков стрельбы в районе Артиллерийской бухты. Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе», - написал Развожаев в Telegram.

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Он заверил, что в городе все спокойно.

В последнее время Украина часто пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников. В частности, 16 января Развожаев сообщил об уничтожении десяти украинских БПЛА.

На этом фоне Лондон анонсировал поставки Киеву ракет большой дальности. Некоторые эксперты полагают, что Украина может их использовать для попыток атаковать Крым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСтрельбаСевастополь
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