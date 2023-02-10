Глава Севастополя объяснил учениями звуки стрельбы в городе

Он заверил, что в городе все спокойно.

В последнее время Украина часто пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников. В частности, 16 января Развожаев сообщил об уничтожении десяти украинских БПЛА.

На этом фоне Лондон анонсировал поставки Киеву ракет большой дальности. Некоторые эксперты полагают, что Украина может их использовать для попыток атаковать Крым.

