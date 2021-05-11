Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче России секретных данных

«Этот эпизод случился в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку <...> секретные данные о расположении секретного воинского поздравления ВСУ — о его личном составе и боевой подготовке», — сообщил Баканов на брифинге.

По данным украинских правоохранителей, информация предназначалась российским спецслужбам.

Ранее стало известно, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинение по делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

