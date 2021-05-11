Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче России секретных данных

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук подозревается в передаче секретных данных о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутату Рады Тарасу Козаку, находившемуся в России.

Украинского политика Виктора Медведчука обвинили в госизмене

«Этот эпизод случился в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку <...> секретные данные о расположении секретного воинского поздравления ВСУ — о его личном составе и боевой подготовке», — сообщил Баканов на брифинге.

По данным украинских правоохранителей, информация предназначалась российским спецслужбам.

Ранее стало известно, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинение по делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбвинениеГосизменаСБУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры