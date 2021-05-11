Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче России секретных данных
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук подозревается в передаче секретных данных о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутату Рады Тарасу Козаку, находившемуся в России.
«Этот эпизод случился в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку <...> секретные данные о расположении секретного воинского поздравления ВСУ — о его личном составе и боевой подготовке», — сообщил Баканов на брифинге.
По данным украинских правоохранителей, информация предназначалась российским спецслужбам.
Ранее стало известно, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинение по делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
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