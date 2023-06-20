Глава разведки Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
20 июня 202317:46
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вышел в эфир украинского телевидения после слухов о его смерти.
Он заявил, что с ним все в порядке, и добавил, что слухи о своем тяжелом ранении «воспринял с усмешкой».
«Мы все же понимали, что со мной все нормально», - сказал Буданов..
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о смерти Кирилла Буданова. Информация о смерти Буданова поступила из украинского посольства в Германии, отметил политик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru