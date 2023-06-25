Глава офиса Зеленского заявил об ожидании позитивного сигнала от ЕС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ожидает от Евросоюза позитивный сигнал касательно членства страны, пишет РИА Новости.

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В сообщении на сайте офиса главы государства говорится, что Ермак встретился с советником президента Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью. Обсуждались результаты промежуточной оценки готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС.

Отмечается, что Ермак выразил надежду на «положительные сигналы» относительно евроинтеграции Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в мире воспринимают Украину как члена ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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