Глава офиса Зеленского заявил об ожидании позитивного сигнала от ЕС

В сообщении на сайте офиса главы государства говорится, что Ермак встретился с советником президента Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью. Обсуждались результаты промежуточной оценки готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС.

Отмечается, что Ермак выразил надежду на «положительные сигналы» относительно евроинтеграции Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в мире воспринимают Украину как члена ЕС, передает «Радиоточка НСН».

