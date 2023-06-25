В Париже назвали вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета

Принятие Украины в ЕС может стать потрясением для бюджета сообщества, предупредил он. По его словам, необходимо реформировать Евросоюз и изменить подход к финансам.

В случае вступления Украины Брюсселю придется вкладываться в восстановление страны, отметил Бон.

В эфире телеканала «Рада» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о движении страны к членству в ЕС «на максимальной крейсерской скорости», передает «Радиоточка НСН».

