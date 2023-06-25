В Париже назвали вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета
В нынешнем виде Евросоюз не может принять Украину в свои ряды, заявил в эфире телеканала LCI французский министр-делегат, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Фрвнции Клеман Бон.
Принятие Украины в ЕС может стать потрясением для бюджета сообщества, предупредил он. По его словам, необходимо реформировать Евросоюз и изменить подход к финансам.
В случае вступления Украины Брюсселю придется вкладываться в восстановление страны, отметил Бон.
В эфире телеканала «Рада» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о движении страны к членству в ЕС «на максимальной крейсерской скорости», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru