Глава офиса Зеленского Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта
Завершение боевых действий на Украине должно произойти как можно скорее. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, второй саммит мира, который планируется провести до конца года, должен проложить путь к завершению конфликта.
Ермак сообщил, что саммит пройдет в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что для Украины критически важно участие Китая в этом мероприятии, так как Китай является значительным игроком, способным оказать реальное влияние на Россию.
Первый мирный саммит по Украине состоялся в середине июня в Швейцарии. Представители России и Китая на мероприятии отсутствовали, и в Москве заявили, что даже в случае получения приглашения они не направят своих представителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru