Глава Нацгвардии Украины: Освобожденные боевики «Азова» вернутся на поле боя

Он отметил, что боевики уже готовятся и будут выполнять задачи, как и «все остальные». По словам Пивненко, для него нет какого-то запрета на возвращение боевиков на поле боя.

При этом он подчеркнул, что командир «Азова» Денис Прокопенко может принять участие в боевых действиях, возможно, в течение месяца.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву. Он отмечал, что боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

