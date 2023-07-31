Глава Нацгвардии Украины: Освобожденные боевики «Азова» вернутся на поле боя

Боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), которые вернулись из Турции, снова будут принимать участие в боевых действиях. Такое заявление сделал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в интервью изданию «Украинская правда».

ФСБ задержала в Хакасии пропагандиста «Азова»

Он отметил, что боевики уже готовятся и будут выполнять задачи, как и «все остальные». По словам Пивненко, для него нет какого-то запрета на возвращение боевиков на поле боя.

При этом он подчеркнул, что командир «Азова» Денис Прокопенко может принять участие в боевых действиях, возможно, в течение месяца.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву. Он отмечал, что боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:БоевикиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры