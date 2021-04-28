Глава «Нафтогаза» узнал о своем увольнении из новостей

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал, что узнал о том, что уволен, из новостей.

«О своём увольнении узнал из новостей. Комментировать не могу», — написал Коболев в Facebook, добавив, что никаких заявлений он не писал.

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Ранее депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своём Telegram-канале, что правительство уволило главу «Нафтогаза», передает RT. Эту информацию СМИ подтвердил и один из министров, который сообщил что решение об увольнении Коболева было принято в среду на закрытом заседании кабинета министров.

Ранее Андрей Коболев заявлял, что остановка «Северного потока — 2» - это «вопрос жизни или смерти». По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УвольнениеНафтогаз
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