Глава «Нафтогаза» узнал о своем увольнении из новостей

Ранее депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своём Telegram-канале, что правительство уволило главу «Нафтогаза», передает RT. Эту информацию СМИ подтвердил и один из министров, который сообщил что решение об увольнении Коболева было принято в среду на закрытом заседании кабинета министров.

Ранее Андрей Коболев заявлял, что остановка «Северного потока — 2» - это «вопрос жизни или смерти». По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

