Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что передал официальное заявление об отставке со своей должности в Верховную раду. Как утончил глава оборонного ведомства через соцсети, заявление составлено во исполнение решения президента Владимира Зеленского

Резников подчеркнул, что готов к отчету перед депутатами по итогам своей деятельности на данном посту, который он занимал с 2021 года. Ранее Зеленский объяснил своё решение сменить министра обороны тем, что данному ведомству необходимы новые подходы к взаимодействию с военными и обществом в целом.