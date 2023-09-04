Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что передал официальное заявление об отставке со своей должности в Верховную раду. Как утончил глава оборонного ведомства через соцсети, заявление составлено во исполнение решения президента Владимира Зеленского
Резников подчеркнул, что готов к отчету перед депутатами по итогам своей деятельности на данном посту, который он занимал с 2021 года. Ранее Зеленский объяснил своё решение сменить министра обороны тем, что данному ведомству необходимы новые подходы к взаимодействию с военными и обществом в целом.
Президент предложил на эту должность нынешнего руководителя Фонда государственного имущества Рустема Умерова – представителя крымско-татарского народа. В 2022 году Умеров входил в делегацию, которая проводила переговоры с российской стороной.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отставке Резникова также связана с коррупционными скандалами в сфере военных контрактов. Предполагается, что его могут назначить послом Украины в Великобритании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru