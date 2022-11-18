Глава Минфина Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд

Ущерб, нанесенный с февраля инфраструктуре Украины, можно оценить в $100 млрд. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в беседе с Bloomberg.

Премьер Украины оценил ущерб от военных действий в стране в $326 млрд

Глава Минфина отметил, что эта сумма может быть и больше.

«Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — пояснил Марченко.

Кроме того, министр сообщил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц. При этом Киев надеется в следующем году сократить показатель до $3 млрд в месяц, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинфинУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры