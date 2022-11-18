Глава Минфина Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд

Глава Минфина отметил, что эта сумма может быть и больше.

«Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — пояснил Марченко.

Кроме того, министр сообщил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц. При этом Киев надеется в следующем году сократить показатель до $3 млрд в месяц, пишет RT.

