Глава Минфина Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд
Ущерб, нанесенный с февраля инфраструктуре Украины, можно оценить в $100 млрд. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в беседе с Bloomberg.
Глава Минфина отметил, что эта сумма может быть и больше.
«Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — пояснил Марченко.
Кроме того, министр сообщил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц. При этом Киев надеется в следующем году сократить показатель до $3 млрд в месяц, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru