Глава МИД Украины решил уйти в отставку после инаугурации Зеленского

Павел Климкин заявил, что уйдет в отставку с поста главы МИД Украины после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости. Климкин подчеркнул, что собирается покинуть свой пост, поскольку Зеленский будет набирать свою команду, с которой должен будет работать, отмечает Газета.ру.

При этом, как отмечает RT, политик, который возглавляет внешнеполитическое ведомство с 2014 года, подчеркнул, что увольнять его никто не будет - это не позволяет сделать политическая культура.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский победил на президентских выборах, получив в ходе второго тура более 73% голосов. Петр Порошенко набрал чуть более 24% голосов избирателей.

Как отмечает Ura.ru, ранее Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной Рады провести его инаугурацию 19 мая.

Ранее НСН сообщала, что в штабе избранного президента Украины заявили о том, что продолжат придерживаться курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. В свою очередь, украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН напомнил, что о вступлении страны в НАТО говорили и предыдущие руководители страны, в том числе экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко. Однако возможность реализации этого курса до сих пор вызывает сомнения.



