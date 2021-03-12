Глава МИД Украины перечислил три принципа политики «возвращения» Крыма

Первым принципом, по словам Кулебы, является стратегия по "деоккупации" Крыма, утвержденная ранее Советом национальной безопасности и обороны Украины. Кулеба назвал документ "историческим" и отметил, что его должны были принять еще в 2014 году. Министр также указал на роль президента Владимира Зеленского в принятии документа.

Также Кулеба назвал консолидацию, или объединение с "партнерами" на базе "Крымской платформы". Украина предложила принять участие в саммите Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

В качестве третьей части Кулеба упомянул "синергию", то есть "восстановление международного права".

