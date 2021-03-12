Глава МИД Украины перечислил три принципа политики «возвращения» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обозначил три принципа, в соответствии с которыми администрация намерена добиться "возвращения" Крыма. Об этом он написал в своем Twitter.
Первым принципом, по словам Кулебы, является стратегия по "деоккупации" Крыма, утвержденная ранее Советом национальной безопасности и обороны Украины. Кулеба назвал документ "историческим" и отметил, что его должны были принять еще в 2014 году. Министр также указал на роль президента Владимира Зеленского в принятии документа.
Также Кулеба назвал консолидацию, или объединение с "партнерами" на базе "Крымской платформы". Украина предложила принять участие в саммите Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
В качестве третьей части Кулеба упомянул "синергию", то есть "восстановление международного права".
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