Глава ЛНР заявил о прибывающих на Украину наемниках

По словам главы ЛНР, только по официальным данным на территории Украины на ротационной основе находятся сотни инструкторов из стран Североатлантического альянса, пишет «Свободная пресса».

«Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники. <...> И я вам скажу, что совсем не факт, что эти инструкторы-наемники, будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи», — подчеркнул Пасечник.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял, что в Донбассе находятся американские наемники из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater.

Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал о присутствии на границе республики боевиков зарубежных ЧВК, напоминает Ura.ru.

