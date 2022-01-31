«Сломают зубы»: глава ЛНР Пасечник предостерег США от угроз Донбассу
США «сломают зубы» в попытках задавить республики Донбасса. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — приводит слова политика РИА Новости.
По словам Пасечника, конгрессмены «насаждают "демократию"» в своем понимании и так, «как им это выгодно», однако главу ЛНР на заботят их действия и заявления «спустя восемь лет войны, угроз, давления», отмечает Газета.ру. Пасечник подчеркнул, что у него масса других задач и вызовов в рамках республики, на которые необходимо реагировать, отмечает телеканал «360».
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