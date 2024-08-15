Глава Льговского района Коростелев: обстановка нормальная, обстрелов нет
Обстановка в приграничном Льговском районе Курской области стабильная, обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Сергея Коростелева.
Глава Льговского района сообщил, что на никаких обстрелов не было. Он также отметил, что к ним обратились два человека, которые нуждаются в транспортировке в Курск.
Он также добавил, что в четверг проводил объезд населенных пунктов для распределения гуманитарной помощи местным жителям. С пятницы начнется выплата пенсий.
Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено. По данным Минобороны на 15 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 2640 военнослужащих и 37 танков, передает «Радиоточка НСН».
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