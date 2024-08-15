В Курской области рассматривают вопрос о введении дистанционного обучения

Власти Курской области обсуждают решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения в регионе, сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала Соловьев Live.

Он отметил, что сигналы тревоги и ракетной опасности звучат в регионе по 10-15 раз в день, так как непонятно, куда может прилететь ракета. В связи с этим на оперативном штабе в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения.

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Так, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС регионального уровня.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область с 6 августа. Однако подразделения ВС РФ не дали украинской группировке проникнуть вглубь региона. По последним данным Минобороны РФ, Украина потеряла на Курском направлении до 2640 военнослужащих. Ранее в Минобороны также сообщили, что в ведомстве создали Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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