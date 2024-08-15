В Курской области рассматривают вопрос о введении дистанционного обучения

Так, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС регионального уровня.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область с 6 августа. Однако подразделения ВС РФ не дали украинской группировке проникнуть вглубь региона. По последним данным Минобороны РФ, Украина потеряла на Курском направлении до 2640 военнослужащих. Ранее в Минобороны также сообщили, что в ведомстве создали Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



